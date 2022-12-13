Делегация ознакомилась с процедурой производства и печати билетов Poz-Qazan на фабрике Scientific Games в Лидсе. Лотерейные билеты производятся на современном технологическом оборудовании и без человеческого вмешательства в соответствии со стандартами Всемирной ассоциации лотерей (WLA). Журналисты, участвовавшие в поездке, получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.

Председатель правления ОАО «Азерлотерея» Зафер Реисоглу отметил, что Scientific Games является одной из ведущих компаний в сфере лотерейной индустрии: «ОАО «Азерлотерея» осуществляет свою деятельность на принципах оперативности, прозрачности, безопасности, доверия и с соблюдением условий «Играй с ответственностью». Для этого мы сотрудничаем с Scientific Games - одной из ведущих мировых компаний, лидера в своей области».

Вице-президент по международным связям Scientific Games Кевин Андерсон не скрывал своего удовлетворения от высокого уровня сотрудничества с ОАО «Азерлотерея»: «Мгновенные лотереи Poz-Qazan, организованные при нашей технической поддержке тиражные лотереи, мгновенные лотереи, разыгрываемые в виртуальной среде, и ставки на спорт – это те сферы, где мы тесно сотрудничаем с ОАО «Азерлотерея». Мы очень довольны этим сотрудничеством. Между нашими компаниями наблюдается высокий уровень содействия и взаимопонимания».