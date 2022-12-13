Представители СМИ посетили фабрику по производству билетов Poz-Qazan в Британии фото; видео
ОАО «Азерлотерея» организовало визит для представителей СМИ в город Лидс (Великобритания) на фабрику компании Scientific Games по производству мгновенных лотерей.
Делегация ознакомилась с процедурой производства и печати билетов Poz-Qazan на фабрике Scientific Games в Лидсе. Лотерейные билеты производятся на современном технологическом оборудовании и без человеческого вмешательства в соответствии со стандартами Всемирной ассоциации лотерей (WLA). Журналисты, участвовавшие в поездке, получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.
Председатель правления ОАО «Азерлотерея» Зафер Реисоглу отметил, что Scientific Games является одной из ведущих компаний в сфере лотерейной индустрии: «ОАО «Азерлотерея» осуществляет свою деятельность на принципах оперативности, прозрачности, безопасности, доверия и с соблюдением условий «Играй с ответственностью». Для этого мы сотрудничаем с Scientific Games - одной из ведущих мировых компаний, лидера в своей области».
Вице-президент по международным связям Scientific Games Кевин Андерсон не скрывал своего удовлетворения от высокого уровня сотрудничества с ОАО «Азерлотерея»: «Мгновенные лотереи Poz-Qazan, организованные при нашей технической поддержке тиражные лотереи, мгновенные лотереи, разыгрываемые в виртуальной среде, и ставки на спорт – это те сферы, где мы тесно сотрудничаем с ОАО «Азерлотерея». Мы очень довольны этим сотрудничеством. Между нашими компаниями наблюдается высокий уровень содействия и взаимопонимания».
Опираясь на международный опыт, ОАО «Азерлотерея» сотрудничает с Scientific Games, которая занимает важное звено в мировой лотерейной индустрии. Scientific Games с 1973 года известна разработкой первых в мире безопасных лотерейных игр. Компания сотрудничает с более чем 130 организаторами лотерей в более чем 50 странах мира. Все мгновенные лотерейные билеты ОАО «Азерлотерея» разрабатываются и печатаются на фабрике компании, которая находится в Великобритании.
ОАО «Азерлотерея» является членом ведущей мировой организации азартных игр - Всемирной ассоциации лотерей (WLA) и Европейской ассоциации лотерей и тото (EL).