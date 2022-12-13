Британская разведка: в силовых структурах России развернулось жесткое противостояние

Новая волна критики в адрес руководства армии России свидетельствует, что в силовом блоке РФ развернулось жесткое противостояние между различными группами влияния. К такому выводу пришли в Минобороны Британии, анализируя заявления бывшего "министра обороны "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина.

Гиркин заявлял, что два месяца воевал на передовой в составе батальона террористической группировки "ДНР". В связи с этим он утверждает о "кризисе стратегического планирования" в войне РФ против Украины, которую он обнаружил во время боевых действий.

"Комментарии Гиркина подчеркивают бурные дебаты относительно ведения войны, которые продолжаются среди российских силовиков. Слухи, которые распространялись в социальных сетях в течение последних суток, о том, что начальника Генштаба РФ генерала Валерия Герасимова могли уволить, невозможно проверить. Однако межфракционная напряженность, вероятно, распространяется на верхушку военной иерархии России", - подытожили в британской разведке.