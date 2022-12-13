Начинается суд над скандально известным экс-сотрудником МЧС

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Адвокат подсудимого выступил с ходатайством о закрытии уголовного дела и возвращения его на предварительное следствие. Еще одно ходатайство стороны защиты было связано с проведением судебного заседания в закрытом режиме. Обвиняемый также попросил провести заседание в закрытом режиме.

Представитель потерпевшей Айтен Насировой Ясар Абдуллаев заявил суду, что распространенные видеокадры создали негативное мнение о Насировой у общественности. Он также попросил провести открытый процесс.

Суд направился на совещание. После совещания судейская коллегия посчитала целесообразным проведение судебного процесса в закрытом режиме.

Заседание суда назначено на 21 декабря.

Напомним, летом этого года в соцсетях стали распространяться видеокадры интимного характера с участием Мирзоева и нескольких сотрудниц Противопожарной службы. Следствию удалось установить, что Мирзоев записывал происходящие в комнате события посредством веб-камеры на своем персональном компьютере. В отношении него были выдвинуты обвинения в распространении порнографии, нарушении неприкосновенности личной жизни и превышении должностных полномочий. Потерпевшими по делу проходит МЧС и две сотрудницы министерства.