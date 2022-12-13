В России обеспокоены передачей Украине американских Patriot

Если украинские войска накопят порядка 150 ЗРК разного типа, они смогут закрыть небо над своей территорией, заявил российским СМИ военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление Вашингтона о готовности передать ВСУ комплексы Patriot в ближайшее время.

«Передача даже единичного экземпляра зенитного ракетного комплекса Patriot будет представлять серьезную угрозу для наших Вооруженных сил. Этот тип ЗРК обладает большой дальностью и является одним из самых эффективных в мире. Patriot - это многоканальный зенитно-ракетный комплекс, который очень хорошо себя показал во всех войнах и конфликтах с 90-х годов и по настоящее время. Он обладает огромным поражающим потенциалом и дальностью, способен поражать баллистические цели», - сказал он.