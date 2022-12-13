Реализацию совместных проектов обсудили ВОЗ и Азербайджан

В пресс-службе ведомства рассказали, что во время встречи министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений со Всемирной организацией здравоохранения. По его словам, за прошедшие 30 лет проделана значительная работа в контексте взаимного сотрудничества, успешно реализованы ряд региональных проектов.

Министр также отметил, что укрепление первичной медико-санитарной помощи составляет основу всеобщего медицинского обслуживания. Была подчеркнута важность привлечения медицинских работников, особенно медсестер, к интенсивному обучению для развития данной службы. С этой целью по инициативе Министерства здравоохранения в следующем году ВОЗ в Сумгаите будет создан Учебно-симуляционный центр. Основной целью создания центра является повышение уровня компетентности медицинских кадров, а также подготовка местных специалистов в этой сфере.

Указав на многолетний опыт экспертов ВОЗ в области общественного здравоохранения, Теймур Мусаев подчеркнул важность реализации совместных проектов и возможность обмена опытом со специалистами Азербайджанского медицинского университета и медицинских колледжей при Министерстве здравоохранения.

В свою очередь, Ханде Харманджи выразила надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества. Было отмечено, что за последние годы в Азербайджане предприняты важные усилия по преобразованию системы здравоохранения с целью его укрепления и достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения. Подчеркнув многолетнее тесное сотрудничество Азербайджана со Всемирной организацией здравоохранения, Ханде Харманджи выразила готовность ВОЗ всячески содействовать укреплению первичной медико-санитарной помощи.

Участвовавший во встрече медицинский эксперт представительства ВОЗ в Азербайджане Халил Ибрагим отметил, что в Баку проходит «Симпозиум по укреплению сестринского и акушерского дела в Азербайджане», организованный ВОЗ в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и другими медицинскими структурами Азербайджана.

По итогам встречи стороны договорились о реализации новых совместных проектов (усовершенствование информационных систем здравоохранения; создание совместной группы готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения; сотрудничество по укреплению первичной медико-санитарной помощи; технические работы по созданию Учебно-симуляционного центра).