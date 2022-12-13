Kapital Bank стал чемпионом
На проводимой Азербайджанской банковской ассоциацией интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» победителем стала сборная команда Kapital Bank.
Команда Kapital Bank, обойдя соперников, удостоилась звания чемпиона. Победителю был вручен кубок «Что? Где? Когда?». В мероприятии участвовали около 80 сотрудников 12 банков страны.
Kapital Bank, первый банк Азербайджана, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 113 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.