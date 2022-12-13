Кремль назвал главную цель войны

Защита людей в «ДНР» и «ЛНР» является первоочередной задачей «специальной военной операции» в Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитируют российские СМИ.

Он также отметил, что Россия не рассматривает возможность «новогоднего перемирия».

«Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, такой темы нет на повестке дня», - сказал он.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вывести свои войска с территории Украины к Рождеству и доказать таким образом, что она способна отказаться от агрессии и начать переговоры.