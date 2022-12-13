Кремль не исключил встречи Алиева, Путина и Пашиняна

Работа по согласованию трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении Ильхама Алиева, Владимира Путина, и Никола Пашиняна ведется, но они как минимум смогут переговорить на полях неформального саммита глав государств СНГ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что запланирована неформальная встреча глав государств - участников СНГ, где как минимум трое (лидеров) будут иметь возможность переговорить хотя бы на полях. Как дальше сложится - это работа продолжается», - сказал Песков.