Джаваншир Фейзиев и другие переводили через Danske Bank миллиарды громкое дело

Отдел информации

Датский коммерческий банк Danske Bank согласился заплатить США 2,2 миллиарда долларов в качестве штрафа за организацию переводов на общую сумму более 200 миллиардов евро «грязных денег» из нескольких бывших советских республик, включая Азербайджан и Россию. Деньги перечислялись в иностранные офшоры, а переводы банк осуществлял посредством своей дочерней компании в Эстонии.

Согласно информации, обнародованной Министерством юстиции США, обозначенная сумма будет конфискована со счетов Danske Bank в обмен на завершение расследования его финансовых преступлений.

«В течение многих лет Danske Bank обманывал банки США, чтобы перекачивать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через американскую финансовую систему»

Danske Bank Eesti, дочерняя компания Danske Bank в Эстонии, была вовлечена в схему отмывания денег с 2007 по 2015 год. За это время 160 миллиардов долларов были переведены через финансовую систему США. В результате против банка было возбуждено уголовное дело, а в 2019 году на фоне разгоревшегося скандала Центробанк Эстонии отозвал его лицензию.

В ходе международных журналистских расследований стало известно, что некоторые официальные лица Азербайджана, в том числе глава компании Avromed – депутат Джаваншир Фейзиев, – переводили через этот банк миллиарды долларов на офшорные счета.

Минюст США сообщает, что датский банк полностью признал причастность своего эстонского филиала к отмыванию денег и добровольно пошел на сотрудничество со следствием.

«Сегодняшнее заявление Danske Bank о признании вины и штраф в размере двух миллиардов долларов демонстрируют, что Министерство юстиции продолжает яростно охранять целостность финансовой системы США и не допускать вливания в нее грязных иностранных денег — российских или иных. Независимо от того, является ли юридическое лицо американским или иностранным банком при использовании финансовой системы США ему вменяется обязанность соблюдать наши законы», — заявила заместитель генпрокурора Лиза О. Монако.

«В течение многих лет Danske Bank обманывал банки США, чтобы перекачивать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через американскую финансовую систему», — сообщил прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс.

В ходе международных журналистских расследований стало известно, что глава компании Avromed депутат Джаваншир Фейзиев переводил через Danske Bank миллиарды долларов на офшорные счета

«Danske Bank, крупнейший банк Дании, преднамеренно игнорировал законы США, о которых ему было прекрасно известно, а также содействовал процессу отмывания преступных и подозрительных доходов через Соединенные Штаты. Тем самым он подвергал риску финансовую сеть нашей страны. Сейчас банк привлечен к ответственности. В ходе разбирательства Danske Bank признал себя виновным в преступном сговоре с целью совершения мошеннических банковских операций, осуществлявшихся на протяжение многих лет. В качестве наказания он лишается более 2 миллиардов долларов, а также обязуется внедрить в свое делопроизводство обновленную программу по соблюдению требований и мер, необходимых для борьбы с отмыванием денег. Этой программы он должен будет неукоснительно придерживаться. Банкам и другим финансовым учреждениям по всему миру следует прислушаться к этому сообщению: если вы хотите использовать финансовую систему США, то вам придется играть по правилам. Если вы этого не сделаете, мы привлечем вас к ответственности», - добавил прокурор.

«Признание Danske Bank своей вины в мошеннических операциях, из-за которых подверглись риску американские банки, должно послужить суровым предупреждением для других. Мы обязательно раскроем все мошеннические схемы и добьемся справедливости», — заявил заместитель директора ФБР Пол Эббейт.