Джаваншир Фейзиев и другие переводили через Danske Bank миллиарды громкое дело
Датский коммерческий банк Danske Bank согласился заплатить США 2,2 миллиарда долларов в качестве штрафа за организацию переводов на общую сумму более 200 миллиардов евро «грязных денег» из нескольких бывших советских республик, включая Азербайджан и Россию. Деньги перечислялись в иностранные офшоры, а переводы банк осуществлял посредством своей дочерней компании в Эстонии.
Согласно информации, обнародованной Министерством юстиции США, обозначенная сумма будет конфискована со счетов Danske Bank в обмен на завершение расследования его финансовых преступлений.
Danske Bank Eesti, дочерняя компания Danske Bank в Эстонии, была вовлечена в схему отмывания денег с 2007 по 2015 год. За это время 160 миллиардов долларов были переведены через финансовую систему США. В результате против банка было возбуждено уголовное дело, а в 2019 году на фоне разгоревшегося скандала Центробанк Эстонии отозвал его лицензию.
В ходе международных журналистских расследований стало известно, что некоторые официальные лица Азербайджана, в том числе глава компании Avromed – депутат Джаваншир Фейзиев, – переводили через этот банк миллиарды долларов на офшорные счета.
Минюст США сообщает, что датский банк полностью признал причастность своего эстонского филиала к отмыванию денег и добровольно пошел на сотрудничество со следствием.
«Сегодняшнее заявление Danske Bank о признании вины и штраф в размере двух миллиардов долларов демонстрируют, что Министерство юстиции продолжает яростно охранять целостность финансовой системы США и не допускать вливания в нее грязных иностранных денег — российских или иных. Независимо от того, является ли юридическое лицо американским или иностранным банком при использовании финансовой системы США ему вменяется обязанность соблюдать наши законы», — заявила заместитель генпрокурора Лиза О. Монако.
«В течение многих лет Danske Bank обманывал банки США, чтобы перекачивать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через американскую финансовую систему», — сообщил прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс.
«Danske Bank, крупнейший банк Дании, преднамеренно игнорировал законы США, о которых ему было прекрасно известно, а также содействовал процессу отмывания преступных и подозрительных доходов через Соединенные Штаты. Тем самым он подвергал риску финансовую сеть нашей страны. Сейчас банк привлечен к ответственности. В ходе разбирательства Danske Bank признал себя виновным в преступном сговоре с целью совершения мошеннических банковских операций, осуществлявшихся на протяжение многих лет. В качестве наказания он лишается более 2 миллиардов долларов, а также обязуется внедрить в свое делопроизводство обновленную программу по соблюдению требований и мер, необходимых для борьбы с отмыванием денег. Этой программы он должен будет неукоснительно придерживаться. Банкам и другим финансовым учреждениям по всему миру следует прислушаться к этому сообщению: если вы хотите использовать финансовую систему США, то вам придется играть по правилам. Если вы этого не сделаете, мы привлечем вас к ответственности», - добавил прокурор.
«Признание Danske Bank своей вины в мошеннических операциях, из-за которых подверглись риску американские банки, должно послужить суровым предупреждением для других. Мы обязательно раскроем все мошеннические схемы и добьемся справедливости», — заявил заместитель директора ФБР Пол Эббейт.