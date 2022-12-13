Отдел информации 20:16

Датский коммерческий банк Danske Bank согласился заплатить США 2,2 миллиарда долларов в качестве штрафа за организацию переводов на общую сумму более 200 миллиардов евро «грязных денег» из нескольких бывших советских республик, включая Азербайджан и Россию. Деньги перечислялись в иностранные офшоры, а переводы банк осуществлял посредством своей дочерней компании в Эстонии. Согласно информации, обнародованной Министерством юстиции США, обозначенная сумма будет конфискована со счетов Danske Bank в обмен на завершение расследования его финансовых преступлений.

Danske Bank Eesti, дочерняя компания Danske Bank в Эстонии, была вовлечена в схему отмывания денег с 2007 по 2015 год. За это время 160 миллиардов долларов были переведены через финансовую систему США. В результате против банка было возбуждено уголовное дело, а в 2019 году на фоне разгоревшегося скандала Центробанк Эстонии отозвал его лицензию. В ходе международных журналистских расследований стало известно, что некоторые официальные лица Азербайджана, в том числе глава компании Avromed – депутат Джаваншир Фейзиев, – переводили через этот банк миллиарды долларов на офшорные счета. Минюст США сообщает, что датский банк полностью признал причастность своего эстонского филиала к отмыванию денег и добровольно пошел на сотрудничество со следствием. «Сегодняшнее заявление Danske Bank о признании вины и штраф в размере двух миллиардов долларов демонстрируют, что Министерство юстиции продолжает яростно охранять целостность финансовой системы США и не допускать вливания в нее грязных иностранных денег — российских или иных. Независимо от того, является ли юридическое лицо американским или иностранным банком при использовании финансовой системы США ему вменяется обязанность соблюдать наши законы», — заявила заместитель генпрокурора Лиза О. Монако. «В течение многих лет Danske Bank обманывал банки США, чтобы перекачивать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через американскую финансовую систему», — сообщил прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс.