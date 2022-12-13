Алиев сообщил, когда будет готов Зангезурский коридор

В ходе встречи Алиев отметил, что политические отношения Азербайджана как с Турцией, так и с Туркменистаном, находятся на высоком уровне: «Шушинская декларация, подписанная с Турцией в прошлом году, вывела отношения между нашими странами на уровень стратегического союзничества. В 2017 году была подписана Декларация о стратегическом партнерствe между Азербайджаном и Туркменистаном. Наши страны оказывают взаимную поддержку и сотрудничают друг с другом в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, ОБСЕ и других структур. В январе-октябре 2022 года товарооборот Азербайджана с Турцией вырос на 45 процентов и достиг 5 миллиардов долларов. Азербайджан инвестировал в экономику Турции около 20 миллиардов долларов, в свою очередь, Турция инвестировала в экономику Азербайджана около 14 миллиардов долларов. В этом году товарооборот с Туркменистаном увеличился в 5 раз. Это рекордный показатель. Азербайджан, Турция и Туркменистан добились больших успехов в сфере транспорта и логистики.

Нашими странами реализовано множество проектов, которые, в свою очередь, открывают новые возможности для сотрудничества в сфере транспортного сообщения. Инвестиции, вложенные в эту сферу во всех трех странах, способствовали созданию передовой, современной инфраструктуры», - сказал глава государства.

Он также обратил внимание на тот факт, что Азербайджан, являясь активным участником транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг и реализовав на своей территории все крупные проекты, связанные с железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом, превратился в важную транзитную страну.

«За первые 10 месяцев 2022 года объем общего транзитного грузопотока, проходящего через Азербайджан, увеличился более чем на 80 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», - заявил президент.

Алиев сообщил, что Баку активно работает над открытием Зангезурского коридора: «На участке Зангезурского коридора, проходящем через территорию Азербайджана, выполнено 40 процентов работ по укладке железнодорожных путей и 70 процентов по строительству автомобильной дороги. Все работы будут завершены в 2024 году, в результате чего появится новый транспортный коридор», - сказал он.

По словам главы государства, правительство Азербайджана собирается выделить средства на увеличение пропускной способности Бакинского международного морского торгового порта с 15 млн до 25 млн тонн в год.

Алиев также пригласил турецкие и туркменистанские компании воспользоваться возможностями Алятской свободной экономической зоны.

Он отметил, что в проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет инвестировано более 100 млн долларов, что позволит увеличить ее пропускную способность с 1 миллиона до 5 миллионов тонн.

Алиев также сообщил о намерении увеличить грузовой флот Азербайджана: «Азербайджан обладает одним из крупнейших в нашем регионе флотом гражданской авиации, насчитывающим 18 грузовых самолетов. В предстоящие 10 лет предусматривается добавить к нашему грузовому флоту еще 9 самолетов», - сказал он.