Заговорщики планировали убить Шольца

«Во время обысков было обнаружено более ста соглашений о неразглашении, в которых подписавшиеся поклялись сохранять секретность планов группы (заговорщиков), включающих нападение на немецкий парламент и арест его членов, а также убийство канцлера», - пишет издание.

7 декабря Генпрокуратура Германии сообщила о предотвращении попытки госпереворота. Полиция задержала 25 участников (двое были задержаны в Италии и Австрии) ультраправого движения рейхсбюргеров, которое не признает существование современной ФРГ и верит в возможность восстановления германского рейха. По данным властей ФРГ, они планировали захватить Бундестаг и впоследствии провозгласить в Германии монархию. Немецкий суд арестовал 22 граждан Германии и гражданку РФ по этому делу.