Президент Молдовы: Не хотим в Советский Союз

Президент Молдовы Майя Санду рассказала о том, что неоднократно слышала призывы воссоздать Советский Союз со стороны Кремля. По ее словам, Молдова не хочет идти по такому сценарию, а выбирает суверенитет и демократию.

«Я несколько раз слышала, как в Москве говорили о том, что хотят восстановить Советский Союз. Это напрямую влияет на нас. Мы не хотим возвращаться в Советский Союз. Мы хотим жить в свободном обществе, в демократической стране», - сказала Санду в интервью румынскому изданию RFI.

По ее словам, Кремль хочет, чтобы в Кишиневе было пророссийское правительство, и использует для этого проплаченные протесты и создает искусственный энергетический кризис, уменьшая поставки газа без юридических оснований.

«Большая часть пропаганды и дезинформации ведется на русском языке. В Молдове много русскоязычных граждан. Например, в гагаузской автономии. Там мало кто говорит по-румынски. У них нет возможности получать информацию из источников своей страны, из-за чего на них воздействует только информация из РФ. Других реалий они не знают, других источников у них нет», - заявила Санду.

При этом она отметила, что российская пропаганда ведется и на румынском языке.

«Мы пытаемся бороться. Мы внесли поправки в правовую базу, чтобы препятствовать пропаганде. Мы пытаемся развивать учреждения, которые должны бороться с дезинформацией. Но необходимы совместные усилия Кишинева и Бухареста, потому что в одиночку нам не справиться», - подчеркнула Санду.