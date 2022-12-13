Лидеры Косово подписали заявку на членство в Евросоюз
Лидеры Косово подписали заявку на вступление частично признанной республики в Евросоюз (ЕС), сообщает радио RTK.
Подписи поставили президент Косово Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца.
Ранее президент Сербии Александр Вучич предупреждал, что подача заявки Приштиной будет прямым нарушением и крахом соглашений между двумя сторонами.
Обострение в Косово произошло в декабре, когда около 350 косовских полицейских вторглись на север республики, в район, населенный сербами. После задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича сербское население вышло на акции протеста. Сегодня, 14 декабря, Белград и Приштину посетит спецпредставитель ЕС на Балканах Мирослав Лайчак с целью попытаться остановить эскалацию.