Саакашвили снова объявил голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что снова начинает голодовку, пока не получит гарантий подключения его к заседанию суда по видеосвязи. Письмо Саакашвили зачитал журналистам адвокат Шалва Хачапуридзе. Об этом пишут в среду, 14 декабря, «Новости-Грузия».

«Я осознаю все риски, учитывая мое нынешнее состояние здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердые гарантии включить хотя бы видеосвязь», - говорится в письме.

По его словам, «всем насмешкам и унижениям есть предел». «Сегодня мне было отказано в самом элементарном: в праве присутствовать на собственном судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных норм, поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста - голодовке», - заявил Саакашвили.

В среду в Тбилисском городском суде должен был начаться процесс по ходатайству адвокатов об отсрочке наказания и освобождения по состоянию здоровья Михаила Саакашвили. На прошлой неделе заседание было отложено, так как судья дал время, чтобы организовать дистанционное присутствие Саакашвили на процессе. Сегодня Пенитенциарная служба заявила, что это невозможно по техническим причинам.