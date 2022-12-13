США разместили в Греции ударно-разведывательные беспилотники

США разместили ударно-разведывательные беспилотники MQ-9 на расположенной на востоке Греции авиабазе «Ларисса» после модернизации этого военного объекта. Об этом сообщает Defense news.

Представитель ВВС США в Европе и Африке подтвердил факт прибытия, заявив Defense News, что «США и Греция работали вместе, чтобы обеспечить базу «Ларисса» возможностями» для обслуживания MQ-9.

Официальные лица отказались уточнить количество беспилотников, базирующихся на объекте, сославшись на оперативную безопасность, однако, по данным местных СМИ, речь может идти о восьми аппаратах.