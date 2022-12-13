AZAL запускает рейсы в Фергану  

Согласно сообщению пресс-службы авиакомпании, первый полет в этот город AZAL выполнит 15 декабря, рейсы будут осуществляться раз в неделю - по четвергам.

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» расширяет программу полетов в Узбекистан и открывает продажу билетов по маршруту Баку - Фергана - Баку.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL также выполняет рейсы в другие два города Узбекистана - Ташкент и Самарканд. Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно приобрести на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

С информацией о правилах въезда в Азербайджан и Узбекистан можно подробно ознакомиться на сайте авиаперевозчика в разделе «Правила въезда».