Автомобили снабжения российских миротворцев проехали по Лачинской дороге видео
Представители НПО Азербайджана, протестующие в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев, открыли гуманитарный коридор, о котором они ранее неоднократно заявляли.
Несколько минут назад машины снабжения российских миротворцев беспрепятственно проехали по Лачинской дороге.
Отметим, что ранее армянские СМИ распространяли фейковые новости о том, что азербайджанцы якобы перекрыли Лачинскую дорогу и не пропускают машины снабжения.