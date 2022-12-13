Премьер-лига: что происходит с «Сабахом»? Три матча без побед; видео
Состоялся еще один матч 17-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги. В Гяндже «Кяпяз» принимал «Сабах». Встреча завершилась вничью 2:2.
На 34-й минуте Джой Ленс Микелс вывел гостей вперед. Однако почти тут же нигерийский футболист «Кяпяза» Абдуллахи Шуайбу восстановил равновесие. На 73-й минуте он же забил второй гол. «Сабах» ушел от поражения благодаря голу Алексея Кащука на 88-й минуте.
На 90-й минуте был удален футболист "Сабаха" Джейхун Нуриев. Кстати, "Сабах" остается в меньшинстве в третьем матче подряд.
Команда Мурада Мусаева, которая является главным преследователем «Карабаха» в Премьер-лиге, не может выиграть в третьем матче подряд. После домашней ничьи с «Шамахы» (1:1) в 16-м туре чемпионата последовало поражение от «Сабаила» (2:3) в четвертьфинале Кубка Азербайджана. И вот теперь ничья в Гяндже.
«Сабах» уже отстает от «Карабаха» на 7 очков. В чем причина такого спада бакинской команды, игра которой в этом сезоне радует глаз?
Сегодня также будет сыгран матч «Сумгаит» - «Сабаил». Эта игра начнется в 19:00. Напомним, вчера «Карабах» со счетом 1:0 обыграл «Габалу», а «Шамахы» и «Зиря» сыграли вничью 0:0. В заключительном матче тура завтра встретятся «Туран-Товуз» и «Нефтчи» (14:30).
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 47 очков (17 матчей)
2. «Сабах» - 40 (17)
3. «Нефтчи» - 32 (16)
4. «Зиря» - 27 (17)
5. «Габала» - 24 (17)
6. «Туран-Товуз» - 16 (16)
7. «Шамахы» - 13 (17)
8. «Кяпяз» - 11 (17)
9. «Сабаил» - 10 (16)
10. «Сумгаит» - 9 (16).