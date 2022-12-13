Состоялся еще один матч 17-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги. В Гяндже «Кяпяз» принимал «Сабах». Встреча завершилась вничью 2:2.

На 34-й минуте Джой Ленс Микелс вывел гостей вперед. Однако почти тут же нигерийский футболист «Кяпяза» Абдуллахи Шуайбу восстановил равновесие. На 73-й минуте он же забил второй гол. «Сабах» ушел от поражения благодаря голу Алексея Кащука на 88-й минуте.

На 90-й минуте был удален футболист "Сабаха" Джейхун Нуриев. Кстати, "Сабах" остается в меньшинстве в третьем матче подряд.