Россия поделится с Ираном опытом в подавлении массовых протестов

Генпрокурор России Игорь Краснов встретился в Тегеране с главой Судебной власти Ирана Голямом Хосейном Мохсени Эжеи и выступил за «обмен опытом» между странами в подавлении протестов. Краснов назвал это борьбой с попытками «извне дестабилизировать внутригосударственную ситуацию», передают российские СМИ.

По мнению генпрокурора РФ, это актуально, так как у стран есть «общность взглядов на мировые проблемы и единые подходы к их преодолению», а у России в арсенале - «эффективное законодательство и тактика, позволяющая результативно противостоять» протестам.

В декабре Иран обратился к России за помощью в подавлении протестов и попросил предоставить технику для борьбы с ними, а также направить советников для обучения, сообщал телеканал Iran International со ссылкой на секретные документы.