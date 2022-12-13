Бывший глава "минобороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), не раз критиковавший высшее военное руководство РФ за провалы на фронте, вызвал на словесную дуэль российского пропагандиста Владимира Соловьева.

"Я тут слыхал, что сегодня с утра некто Владимир Рудольфович Соловьев (Шапиро) на своем радио- и телеграм-канале рассказывал обо мне много нехорошего. Как обычно обильно и неудержимо лгал. Прошу передать неуважаемому Владимиру Рудольфовичу, что я готов на любые публичные дебаты с ним, проведенные на любой нейтральной (то есть не редактируемой им и его спонсорами) площадке", - написал Гиркин в соцсетях.

Сепаратист отметил, что готов обсуждать любые темы, кроме личной жизни, поскольку эти вопросы такое "резиновое изделие № 2", как Соловьев, "не касаются ни разу". "Впрочем, на ответ я даже не рассчитываю. Поскольку данное трусливое и насквозь лживое существо не станет рисковать своей "репутацией" "золотого языка РФ" в условиях, на которые (в свое время) легко пошли Навальный и Красовский", - заключил Гиркин.