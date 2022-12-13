Застрелился солдат азербайджанской армии

В военную прокуратуру Агдамского района поступила информация о том, что 14 декабря 2022 года военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны Аслан Аскерли покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

Согласно сообщению пресс-службы Военной прокуратуры, сотрудниками военной прокуратуры Агдамского района проведен осмотр места происшествия и тела, изъяты вещественные доказательства.

В военной прокуратуре Агдамского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия. Расследование продолжается.