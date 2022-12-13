В Баку пройдет благотворительный вечер в помощь детям Азербайджана и Украины

Именно с такой светлой целью в Баку в рамках новогодней ярмарки Bizimkilər festivalı в очередной раз будет проходить интеллектуальная игра «Шекербура Шоу». По результатам праздничного мероприятия все собранные средства направят на помощь детям шехидов в Азербайджане, а также детям Украины, пострадавшим в результате российско-украинской войны.

Новогодние праздники – это время радости и добра, когда происходят невероятные истории, сбываются мечты и заветные желания. Это время, когда оживают сказки и хочется дарить тепло и добро другим.

Новогодняя игра будет тематической и охватывать немало вопросов, связанных с историей, культурой, географией и спортом Азербайджана и Украины. Участие в мероприятии станет не только удобной возможностью помочь маленьким украинцам и азербайджанцам, которые нуждаются во внимании, но и узнать больше о двух странах и их народах.

Победителей ждут интересные призы! Мероприятие состоится в пятницу 16 декабря в 19:30 в Passage 1901 по адресу: улица Нигяр Рафибейли, 20.

Зарегистрироваться можно по телефону: +994 51 693 37 41. Или просто прийти в Passage 1901 в 19:30 и сесть за свободный стол.

Стоимость участия одного человека 12 AZN, но никто не запрещает оставить детям и больше.