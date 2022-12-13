Азербайджанский пограничник умер от сердечного приступа

Азербайджанский пограничник Миран Алекперли скончался от сердечного приступа.

Согласно сообщению пресс-центра Госпогранслужбы, 14 декабря внезапно ухудшилось состояние военнослужащего срочной службы Отдельной пограндивизии «Губадлы» Погранвойск Государственной пограничной службы Мирана Алекперли. Военнослужащему была оказана медицинская помощь, он был доставлен в больницу села Агалы Зангиланского района. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

На основании предварительного заключения предполагается, что военнослужащий скончался от сердечного приступа. В настоящее время назначены соответствующие медицинские экспертизы для установления причины смерти. Проводятся совместные следственные действия с органами прокуратуры.