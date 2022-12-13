Азербайджан ответил на заявления Франции, США и Евросоюза новость дополнена
Утверждения о том, что дорога Шуша - Лачин якобы перекрыта Азербайджаном и в связи с этим может возникнуть гуманитарный кризис, не имеют под собой никаких оснований. Накануне Министерство иностранных дел Азербайджана проинформировало об этом в своем заявлении. Об этом сказал начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления пресс-секретарей Министерства Европы и иностранных дел Франции, Государственного департамента США и представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.
По словам Гаджизаде, в отличие от Армении, которая систематически препятствует открытию всех транспортно-коммуникационных путей в регионе, азербайджанская сторона в соответствии со своими обязательствами за последние два года реконструировала Лачинскую дорогу и создала условия для ее использования именно в гуманитарных целях.
«Игнорирование этими странами незаконной экономической деятельности, разграбления природных ресурсов Азербайджана, ущерба экологии, осуществляемого в течение последних 30 лет, а также использование Лачинской дороги для военных провокаций и незаконной экономической деятельности, вопреки пункту 6 Трехстороннего заявления, являются свидетельством предвзятого отношения к этим вопросам. Вызывает серьезную обеспокоенность также игнорирование минного террора, совершаемого против гражданского населения Азербайджана с использованием Лачинской дороги.
Акция протеста, проводимая представителями гражданского общества Азербайджана и экоактивистами в течение последних дней на дороге Шуша - Лачин, стала результатом справедливого недовольства азербайджанской общественности против указанной незаконной деятельности. К этой позиции гражданского общества следует относиться с уважением. Целью протестов является не закрытие какой-либо дороги, транспортные средства гражданского назначения могут свободно передвигаться по дороге в любом направлении.
Что касается гуманитарной ситуации в регионе, еще раз заявляем, что азербайджанская сторона готова удовлетворить гуманитарные потребности армян, проживающих на территориях Азербайджана», - отметил представитель МИД Азербайджана.