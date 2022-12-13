Утверждения о том, что дорога Шуша - Лачин якобы перекрыта Азербайджаном и в связи с этим может возникнуть гуманитарный кризис, не имеют под собой никаких оснований. Накануне Министерство иностранных дел Азербайджана проинформировало об этом в своем заявлении. Об этом сказал начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления пресс-секретарей Министерства Европы и иностранных дел Франции, Государственного департамента США и представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

По словам Гаджизаде, в отличие от Армении, которая систематически препятствует открытию всех транспортно-коммуникационных путей в регионе, азербайджанская сторона в соответствии со своими обязательствами за последние два года реконструировала Лачинскую дорогу и создала условия для ее использования именно в гуманитарных целях.