Медведев назвал президента Латвии «недопрезидентом»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главу Латвии Эгилса Левитса «недопрезидентом марионеточного государства», у которого «нет ни армии, ни экономики». Так он отреагировал на предложение Левитса организовать европейский трибунал по Украине в Риге.

«Что тут можно сказать? Чем ничтожнее страна и глупее её лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил», - сказал Медведев.

Он предложил Левитсу «представить себе последствия, если такая страна обидится на него лично».

«А лучше пусть спросит своих граждан, хотят ли они конфронтации с Россией ещё и по этому поводу», - сказал Медведев.