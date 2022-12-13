Из Кыргызстана в Азербайджан с целью создания специализированного хозяйства мясного направления привезены 100 яков. Это пилотный проект, который носит пробный характер.

Для перевозки животных на воздущном транспорте были подготовлены специальные клетки. Из Баку яки были доставлены в заранее определенные зоны в Лачинском районе. Сейчас они проходят период адаптации и находятся под контролем специалистов. Представители Министерства cельского хозяйства проводят мониторинг процесса привыкания яков к новой среде. Охота на животных на этой территории запрещена.

Перед завозом этих крупных парнокопытных из семейства настоящих быков киргизские эксперты посетили Кельбаджар и Лачин, где провели мониторинг территорий.

Одной из основных особенностей яков является то, что они обходятся без специального рациона питания. Они пасутся на натуральных пастбищах, едят растущие там растения и непривередливы в еде.

Обоняние у яков развито лучше, чем у других травоядных, поэтому они легко находят растения, зарытые под 10-20-сантиметровым слоем снега.

Эти животные легче адаптируются на высоте 2500-4000 метров над уровнем моря. Яки живут около 25 лет. Жирность их молока равна 9 процентам. Количество и качество мяса, получаемого от яков, делает выгодным их разведение.