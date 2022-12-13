Чавушоглу о ситуации на дороге Шуша - Ханкенди

У российских миротворцев есть миссия по поддержанию мира в Лачынском коридоре. Но, с другой стороны, присвоение природных ресурсов на азербайджанских землях не соответствует международному праву, это кража богатств Азербайджана, заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом пишет «Анадолу».

Чавушоглу отметил, что недопуск людей, направляющихся на дорогу Шуша-Ханкенди в качестве наблюдателей, свидетельствует о нарушениях там: «Основная задача здесь лежит на россиянах. Потому что они несут ответственность за нормальное функционирование Лачынского коридора. Они должны выполнять свои обязательства».

Как заявил глава турецкого МИД, Азербайджан прав в этом вопросе: «Поэтому мы поддерживаем Азербайджан в этой справедливой борьбе».