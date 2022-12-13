Шабанов убил жену и позвонил в полицию

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершен судебный процесс по уголовному делу 37-летнего жителя Гёйгёльского района Сабира Шабанова, обвиняемого в убийстве жены.

Как сообщает haqqın.az, инцидент произошел 4 июня текущего года в Гяндже. Жительница города 32-летняя Гюлюзар Гасанова была зарезана своим мужем Сабиром Шабановым.

В суде обвиняемый сообщил, что убийство совершил на почве ревности и сожалеет о содеянном. Убив жену, Шабанов сразу позвонил в полицию и во всем сознался.

Мать убитой все разговоры о супружеской неверности дочери отмела и потребовала самого сурового наказания для подсудимого.

Решением суда Сабир Шабанов был приговорен к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.