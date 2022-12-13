В офисе партии Макрона прошли обыски

Обыски прошли в офисе партии президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» и в парижской штаб-квартире американской консалтинговой фирмы McKinsey в связи с расследованием незаконного финансирования предвыборной кампании главы государства этой фирмой в 2017 году. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Отмечается, что обыски прошли по судебному поручению национальной финансовой прокуратуры Парижа. В ходе обысков жандармы запросили архивы предвыборной кампании 2017 года. В самой партии «Возрождение», по данным телеканала, отреагировали на происходящее спокойно. Там заявили о «готовности предоставить любую информацию, которая могла бы быть полезна» в этом деле.

О том, что во Франции заподозрили компанию McKinsey в незаконном финансировании предвыборной кампании Макрона на выборах 2017 года, сообщила еще 24 ноября газета Le Parisien.