Крупнейший саммит инноваций региона состоялся при поддержке Bakcell
13 декабря 2022 года на площадке Бакинского конгресс-центра при главном спонсорстве Bakcell состоялся крупнейший саммит инноваций региона. Основной целью второго ежегодного саммита инноваций, организованного PASHA Holding при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития, было собрать вместе специалистов в сфере технологий, а также инновационно-ориентированные стартапы, создать для них возможность для профессиональных дискуссий, обмена идеями и опытом и, таким образом, поддержать формирование инновационной экосистемы в стране и регионе.
В рамках саммита были организованы презентации, панельные дискуссии, выступления, и воркшопы с участием представителей крупнейших компаний страны, всемирно известных спикеров, отечественных и зарубежных стартапов.
B рамках саммита также проведена панельная дискуссия на тему «Использование партнерской экосистемы для развития телекоммуникационной отрасли», в которой принял участие глава маркетинга Bakcell Эльчин Гюльмаммадов. В своем выступлении от отметил, что Азербайджан является региональным лидером по скорости мобильного интернета в мировом рейтинге Speedtest Global: «Компания Bakcell оказала большое влияние на положение нашей страны в данном рейтинге. Bakcell четвертый год подряд удостаивается звания самой быстрой мобильной сети в Азербайджане, и это яркий пример развития отрасли телекоммуникаций в нашей стране. Все это доказывает, что в стране имеется соответствующая инфраструктура для развития цифровых сервисов».
Напомним, компания Bakcell входит в NEQSOL Holding.