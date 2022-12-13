Погиб азербайджанский солдат обновлено
Во время подрыва мины в Кельбаджаре помимо 4 гражданских лиц пострадали двое военнослужащих, один из них скончался.
*** 19:13
Четыре человека подорвались на мине в Кельбаджарском районе Азербайджана, сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщается, что сегодня вечером на территории села Чыраглы Кельбаджарского района 4 человека, осуществлявших инфраструктурные работы, подорвались на мине и получили ранения.
«В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники полиции и представители соответствующих госструктур», - отметили в министерстве.