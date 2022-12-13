Погиб азербайджанский солдат обновлено

Во время подрыва мины в Кельбаджаре помимо 4 гражданских лиц пострадали двое военнослужащих, один из них скончался.

*** 19:13

Четыре человека подорвались на мине в Кельбаджарском районе Азербайджана, сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что сегодня вечером на территории села Чыраглы Кельбаджарского района 4 человека, осуществлявших инфраструктурные работы, подорвались на мине и получили ранения.

«В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники полиции и представители соответствующих госструктур», - отметили в министерстве.