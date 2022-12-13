Дальнейшее повышение решимости молодежи Азербайджана внести свой вклад в независимую государственность страны, воспитание ее в духе воинского патриотизма и дальнейшее поднятие основы работы по подготовке к обороне страны, как важной части молодежной политики, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, всегда находятся в центре внимания президента Ильхама Алиева.

В целях тесного содействия этой политике по инициативе и при организации Министерства оборонной промышленности (МОП), а также при участии представителей Министерства науки и образования, Государственной службы мобилизации и призыва в средней школе № 208 имени Наримана Гамидова в поселке Бюльбюля Сураханского района города Баку был создан и сдан в эксплуатацию кабинет дослужебной подготовки уникальной конструкции, оснащенный учебным оружием и патронами азербайджанского производства, тренажером электронного оружия и другим необходимым оборудованием.

В церемонии открытия кабинета приняли участие представители Министерства оборонной промышленности, Министерства науки и образования, Государственной службы по мобилизации и призыву, исполнительнаой власти Сураханского района, Бакинского городского управления образования, ветераны Отечественной войны, а также учащиеся и педагогический коллектив школы.

Участники мероприятия ознакомились с вновь созданным кабинетом дослужебной подготовки и получили обширную информацию о пилотном проекте. Было подчеркнуто, что сдача в эксплуатацию такого современного кабинета допризывной подготовки является еще одним наглядным примером внимания и заботы главы государства Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой к молодежи Азербайджана.

Заур Алиев, начальник аппарата Министерства оборонной промышленности, Фарзали Гадиров, заместитель начальника аппарата Министерства науки и образования, Азиз Азизов, глава исполнительной власти Сураханского района, и другие участники рассказали о важности данного пилотного проекта.

Было отмечено, что победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, достойного продолжателя политической линии Гейдара Алиева, сделала национальную солидарность, единство гражданина и государства еще более незыблемыми, а у молодого поколения вызвала рост духа патриотизма и интереса к военной профессии. Министерство оборонной промышленности, которому принадлежит уникальное место и роль в достижении этой исторической победы, и которое вносит достойный и постоянный вклад в укрепление обороноспособности республики и материально-технической базы Вооруженных Сил, совместно с другими соответствующими государственными органами и организациями проводит подготовку подрастающей молодежи к обеспечению и надежной защите территориальной целостности страны, принимает активное участие в углубленном освоении знаний в области современной военно-специальной технической науки.

Сообщалось, что вновь созданный кабинет допризывной подготовки планируется использовать для организации на высоком уровне военной подготовки курсантов других учебных заведений.

Участники мероприятия выразили благодарность министру оборонной промышленности, Национальному герою Азербайджана, генерал-полковнику Мадату Гулиеву за работу, проводимую МСН в направлении воспитания молодежи в духе лояльности государству и воинского патриотизма, за создание условий для повышения условий в направлении освоения творческих технологических навыков и передовых технологий.

В завершение студенты исполнили художественную композицию на тему военного патриотизма.