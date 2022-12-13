Сахиль Бабаев приглашает индонезийского министра в Азербайджан

На встрече Бабаев отметил, что в текущем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Индонезией. За прошедший период была сформирована повестка сотрудничества между двумя странами в различных сферах, и они очень активно сотрудничали на уровне международных организаций.

Азербайджанский министр выразил благодарность Индонезии за постоянную политическую поддержку нашей страны, в том числе в годы Второй Карабахской войны.

Было доведено до сведения, что проводимые в Азербайджане реформы в области труда, занятости и социальной защиты, концепция DOST и штаб-квартира Исламской организации труда, которая будет располагаться в Баку, поспособствуют развитию отношений между странами-членами Организации.

В ходе встречи Бабаев пригласил Фаузию посетить Азербайджан.

Позже министры подписали «Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики и Министерством трудовых ресурсов Республики Индонезия в области труда, занятости и социальной защиты».