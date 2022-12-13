Чавушоглу дал совет Армении

Спецпредставители Турции и Армении продолжают диалог по нормализации двусторонних отношений. Стороны ранее предприняли скоординированные шаги по открытию воздушного пространства, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с журналистами в среду в туркменском Авазе.

«Непосредственно Турция приняла ряд решений в сфере авиаперевозок, что имело целью повышение доверия. Думаю, что и Ереван должен предпринять искренние шаги в диалоге с Анкарой», - сказал Чавушоглу.

По его словам, Армении необходимо ответить на искренние шаги Турции: «Позиции Азербайджана и Турции предельно открыты, поэтому, вне всяких сомнений, искренние шаги (Еревана) не останутся без ответа. Для мира и стабильности на Южном Кавказе важны конкретные шаги. Армения должна как можно скорее подписать мирное соглашение», - заявил турецкий министр.