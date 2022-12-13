Совместное заявление Генпрокуратуры, Минобороны и МВД об инциденте в Кельбаджаре

14 декабря около 18:00 в военную прокуратуру Кельбаджарского района поступила информация о подрыве на мине 8 человек в селе Чыраг Кельбаджарского района, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, Минобороны и МВД Азербайджана.

В ходе предварительного расследования было установлено, что 4 сотрудника фирмы, занимающейся ремонтно-строительными работами, подорвались на противопехотной мине на территории села.

Также было установлено, что на мине подорвались 4 военнослужащих, направленных к месту происшествия для эвакуации раненых. Трое из них получили телесные повреждения различной степени тяжести, еще один скончался.