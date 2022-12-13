Мехрибан Алиева ознакомилась с выставками в Туркменбаши ФОТО
14 декабря в городе Туркменбаши в рамках первого трехстороннего Саммита глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, супруга председателя Халк Маслахаты парламента Туркменистана Огульгерек Бердымухамедова и первая леди Турции Эмине Эрдоган ознакомились с выставкой произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
В рамках мероприятия первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой были вручены памятные подарки.
В завершение состоялись дефиле туркменских национальных костюмов и концертная программа.