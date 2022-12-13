Россия обменяла воевавшего за Украину американца

Воевавший на стороне Киева гражданин США был освобожден в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его попросили подтвердить сообщения об освобождении американца, ветерана ВВС США в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом. «Я могу подтвердить, что гражданин США был передан в рамках обмена пленными между Россией и Украиной. Мы, безусловно, приветствуем эту новость. Но из-за конфиденциальности я не могу приводить подробности об этом человеке», - сказал Кирби.