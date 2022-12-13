Вооруженные албанцы захватили власть в сербской части Косова

Вооруженные косовские албанцы захватили власть в сербской части Косова и Метохии. Об этом сообщил глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

По словам Петковича, произошедший захват власти в муниципалитете Северна-Митовица, где сербы составляют большинство, является очередным примером нарушения Приштиной существующих международных договоренностей.

Он добавил, что премьер-министр Косова Альбин Курти пытается незаконными методами с помощью «физического и юридического насилия» создать моноэтнический албанский муниципалитет, в котором «не будет сербов».