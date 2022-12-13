США увидели возможность способствовать миру между Азербайджаном и Арменией

США видят для себя уникальную возможность способствовать мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии Карен Донфрид на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

«В контексте Южного Кавказа мы считаем, что существует уникальная возможность способствовать мирному процессу между Арменией и Азербайджаном», - отметила она.