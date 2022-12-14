Киев готовится к ядерному удару

В случае применения оружия массового поражения против Киева люди смогут укрыться на станциях метро. Их строили во времена холодной войны с расчетом на то, что они смогут укрыть людей от ядерного удара, заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Кроме того, в области готовят дополнительно 425 убежищ для тех, кто живет за пределами города. Эти укрытия оснащаются продуктами питания, водой и радиоаппаратурой.

Впрочем, он отметил, что укрытий все равно на всех не хватит, а станции метро закроются за пять минут до предполагаемого удара, чтобы защитить находящихся внутри людей от радиоактивных осадков.