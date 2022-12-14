США имеют доказательства сделки о поставке России иранских баллистических ракет

Россия заключила сделку с Ираном на поставку баллистических ракет, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«У меня есть свидетельство, которое указывает, что сделка была заключена в отношении поставки баллистических ракет из Ирана в Россию», - сказал Кирби, не конкретизируя, какие доказательства у него имеются.

Он добавил, что в Вашингтоне обеспокоены расширением военного взаимодействия двух стран.

Ранее официальные лица России и Ирана опровергли эту информацию.