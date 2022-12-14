МИД: Безнаказанность Армении ведет к новым преступлениям!

МИД Азербайджана поделился в своем твиттере публикацией в связи с сегодняшним подрывом на мине 8 человек в селе Чыраглы Кельбаджарского района, один из которых скончался.

«Сегодня в результате взрыва заложенной Арменией мины были тяжело ранены 4 гражданских лица. Кроме того, погиб прапорщик азербайджанской армии и ранены трое солдат. Число жертв (подрыва на армянских минах) с момента окончания войны 2020 года, достигло 278. Безнаказанность Армении ведет к новым преступлениям!» - говорится в публикации.