Сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС выявили многочисленные недочеты в области пожарной безопасности в магазине мужской одежды Aventus на улице Хагани в Сабаильском районе Баку, сообщили в пресс-службе министерства.

В частности, было выявлено, что эксплуатация объекта не согласована с государственной службой пожарного надзора; в нем не установлены устройства автоматической пожарной сигнализации; электроснабжение и электроприборы не были установлены в соответствии с требованиями соответствующих правил и нормативных документов, участки соединения и окончания кабелей и проводов не скреплены специальными хомутами или сваркой во избежание образования токопроводящего сопротивления, вызывающего пожарную опасность; не проверена устойчивость изоляции линий электропередач, проложенных внутри объекта, к напряжению; резервный путь эвакуации, предназначенный для перемещения людей, занят вещами; объект не обеспечен первичными средствами и средствами пожаротушения, в том числе огнетушителями; на объекте не установлен противопожарный режим; объект не оборудован устройствами, которые помогают перемещать (эвакуировать) людей при возникновении пожара.

Таким образом, заключили в Государственной противопожарной службе, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что в результате продолжения эксплуатации объекта пожар, который может возникнуть там в любой момент, за короткое время расширится, сделав трагедию неизбежной.

С учетом сказанного было принято решение о частичном прекращении деятельности объекта, экземпляр решения был вручен представителю объекта.