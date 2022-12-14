NY Post: Путин готовит ракету, способную ударить по США и Великобритании

Российский президент Владимир Путин готовит к боевому применению мощную ядерную ракету, которая способна поразить как США, так и Великобританию, пишет New York Post.

Издание отмечает, что в среду Минобороны РФ опубликовало кадры с новой ядерной ракетой «Ярс». На видео ее устанавливают в шахту военного комплекса Козельск в Калужской области.

Межконтинентальная баллистическая ракета имеет радиус действия 7500 миль. «Ярс» является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М», который впервые был запущен в 2009 году. По данным издания, ее установили на стартовой площадке шахты с помощью специального транспортно-загрузочного блока.

Российские пропагандисты заявляют, что ракетный комплекс «Ярс» «имеет мощность в 12 раз большую, чем американская бомба, разрушившая Хиросиму». В октябре, на фоне высокой напряженности из-за войны с Украиной, Путин проконтролировал запуск подобной ракеты.

Командующий ракетными силами России полковник Алексей Соколов ранее заявил, что последнее учение «должно было стать сигналом для Запада», поскольку «и США, и Европа находятся в зоне действия ракеты».

«Родина получит еще одно ракетно-ядерное оружие, которое позволит решать любые задачи стратегического уровня», - сказал тогда Соколов.