Украина конфисковала все имущество Януковича

Высший антикоррупционный суд Украины изъял все имущество бывшего президента страны Виктора Януковича в пользу государства, сообщил Центр противодействия коррупции страны.

Так, государству отошли резиденция Януковича в Межигорье, гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье. У экс-президента изъяли квартиру на Оболонской набережной Киева, парковочные места, 31 миллион гривен (841 тысяча долларов) и 84,9 тысячи долларов на счетах, 100% в уставном капитале ООО «Танталит» и «Дом Лесника».

Кроме того, государство получило 537 культурных ценностей общей стоимостью 18,7 миллиона евро. Среди них книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья, пушка XIX века.

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против Януковича, российского бизнесмена Олега Дерипаски, украинского бизнесмена Сергея Курченко и бывшего министра обороны Украины, вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Павла Лебедева.