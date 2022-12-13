Экс-президент Турции назвал ошибкой арест мэра Стамбула

Бывший президент Турции Абдулла Гюль раскритиковал приговор суда в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу в виде двух лет и 7 месяцев лишения свободы за оскорбление членов ЦИК, сообщает издание Cumhuriyet.

«Сегодняшнее решение суда является большой несправедливостью не только по отношению к Экрему Имамоглу, но и по отношению к Турции. Воля нации превыше всего, исправьте эту ошибку. Я верю, что высшие суды исправят эту несправедливость», - написал Гюль в своем твиттере.

В случае, если решение поддержат Апелляционный и Верховный суды Турции, Имамоглу запретят заниматься политикой сроком на пять лет.