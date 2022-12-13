Соловьев похвалил «вагнеровцев»: Это не какие-нибудь куски пушечного мяса
Российский пропагандист Владимир Соловьев после посещения позиций ЧВК «Вагнер» остался удивлен «высоким интеллектуальным уровнем бойцов».
«Все «вагнеровцы», с которыми я говорил, удивили меня высочайшим уровнем интеллекта. Они хорошо знают военную историю. Это не какие-нибудь там куски пушечного мяса. Это осмысленные, серьезные люди. Они не отступают. Ни при каких обстоятельствах. Никогда. Они не сдаются в плен. Они четко знают, зачем им две гранаты. У них нет званий. Ты хорош ровно настолько, насколько был хорош в бою», - сказал Соловьев.