ЧМ-2022: Франция выиграла у Марокко и вышла в финал

Французы обыграли в полуфинале национальную команду Марокко – 2:0. Тео Эрнандес на 5-й минуте открыл счет в матче. Марокканцы имели несколько моментов для взятия ворот, но не реализовали их. А на 79-й минуте Рандаль Коло Муани забил второй гол в ворота сборной Марокко.

18 декабря в финале Франция сыграет с Аргентиной. А днем ранее в матче за 3-е место сойдутся Хорватия и Марокко.

Напомним, в первом полуфинале вчера Аргентина крупно обыграла хорватов – 3:0.