Польша признала Россию страной-спонсором терроризма

В среду Сейм Польши большинством в 231 голос принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма, а также поправку, предложенную одним из депутатов относительно Смоленской катастрофы. Речь идет о признании России страной, «непосредственно ответственной за крушение самолета ВВС Польши 10 апреля 2010 года.

На предыдущей сессии Сейм должен был проголосовать за резолюцию, однако голосование провалилось из-за несогласия ряда оппозиционных депутатов с вышеупомянутой поправкой.