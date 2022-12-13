В США назвали стратегической целью энергетическое сотрудничество с Азербайджаном

У США существует сотрудничество с Азербайджаном в области энергетической безопасности, являющейся общей стратегической целью, заявила помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США.

«США всегда решительно поддерживали строительство Южного газового коридора, обеспечивающего доставку природного газа из Каспийского моря в Европу. Этот проект способствует диверсификации энергоснабжения Европы, что в настоящее время является приоритетной политикой США на фоне российско-украинского конфликта. В настоящее время США изучают потенциальные маршруты поставок туркменского газа через Азербайджан в Европу», - сказала Донфрид.